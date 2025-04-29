Дембеле повторил рекорд результативности Мбаппе за один сезон в ЛЧ в «ПСЖ»

Гол в ворота «Арсенала» в полуфинальном матче Лиги чемпионов стал 11-м результативным действием нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле в нынешнем сезоне этого соревнования. Таким образом, 27-летний футболист повторил рекорд экс-вингера парижского клуба Килиана Мбаппе по количеству результативных действий в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом информирует Squawka.

Мбаппе заработал 11 очков по системе «гол+пас» в сезоне-2021/2021.

Дембеле отметился забитым мячом на четвёртой минуте встречи. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу французского гранда. Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступает словенец Славко Винчич.

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