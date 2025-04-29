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Марцел Личка: если меня уволят, поеду в Прагу, где 22 градуса — в Москве холодно

Марцел Личка: если меня уволят, поеду в Прагу, где 22 градуса — в Москве холодно
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о будущем после завершения сезона. Сегодня, 29 апреля, «Динамо» потерпело поражение в матче второго этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России от московского «Спартака» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Надо стараться выиграть все матчи в чемпионате. Я всегда бьюсь за клуб, за честь, за семью.

У меня заканчивается контракт после сезона. Пока со мной никто не разговаривал. Если примут решение, что я не нужен клубу, то поеду домой в Прагу, где 22 градуса тепла, а здесь — холодно. Я не расстроюсь», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» завершило выступления в Кубке России. В Российской Премьер-Лиге бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице с 47 очками за четыре тура до конца сезона.

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