Личка: не хочу видеть симуляции от своих игроков. Гладышев получил за это ремня в Казани

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказал своё отношение к потенциальным симуляциям со стороны его футболистов.

«Я не хочу видеть, чтобы мои команды симулировали. Когда Гладышев нырнул в Казани, он получил ремня. Надо быть мужчиной, стой на ногах», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Бело-голубые играли с казанским «Рубином» в матче 25-го тура РПЛ. В этой встрече команда Лички победила со счётом 3:1. Нападающий московского клуба Ярослав Гладышев отметился двумя голами. Футболист поразил ворота соперника на 23-й и 61-й минутах матча.

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