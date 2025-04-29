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Личка: не хочу видеть симуляции от своих игроков. Гладышев получил за это ремня в Казани

Личка: не хочу видеть симуляции от своих игроков. Гладышев получил за это ремня в Казани
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказал своё отношение к потенциальным симуляциям со стороны его футболистов.

«Я не хочу видеть, чтобы мои команды симулировали. Когда Гладышев нырнул в Казани, он получил ремня. Надо быть мужчиной, стой на ногах», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Бело-голубые играли с казанским «Рубином» в матче 25-го тура РПЛ. В этой встрече команда Лички победила со счётом 3:1. Нападающий московского клуба Ярослав Гладышев отметился двумя голами. Футболист поразил ворота соперника на 23-й и 61-й минутах матча.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'
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