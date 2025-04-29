Марцел Личка высказался о качестве своей работы в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил свою работу во главе столичного клуба после поражения во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России от московского «Спартака» (1:2).

«Есть тренеры лучше меня, но посмотрите, сколько Гвардиола пытался выиграть Лигу чемпионов с «Сити»? Мы как тренерский штаб, как команда проделали хорошую работу. Больше было хороших игр, чем плохих. Футбол для эмоций, удовольствия, болельщиков.

Надо показывать хороший футбол. Честно скажу, я уже не смотрю интернет, потому что там все герои. За два года наша команда почти всегда показывает хороший уровень игры. В этом году только один матч был катастрофический — «Ростов», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.