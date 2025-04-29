Деян Станкович высказался о своих эмоциях в полуфинале Кубка России с «Динамо»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру своих подопечных в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:1).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14' 1:1 Денисов – 20' 2:1 Гарсия – 50'
«Удовлетворён игрой Ливая сегодня, он хорошо действовал с фланга и в центре, мы готовили такую игру. В прошлой не получилось, а сегодня было хорошо. Второй гол был забит с идеальной подачи, мы так и хотели. Надеюсь, Ливая прорвёт, и он продолжит в том же духе.
Хотите спросить про эмоции? Мне нечего сказать. Вы каждый раз спрашиваете меня не о футболе, а о посторонних вещах. Эмоции — естественный процесс в таком матче. При таком количестве зрителей эмоции будут», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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