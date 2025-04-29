Деян Станкович высказался о своих эмоциях в полуфинале Кубка России с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру своих подопечных в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Удовлетворён игрой Ливая сегодня, он хорошо действовал с фланга и в центре, мы готовили такую игру. В прошлой не получилось, а сегодня было хорошо. Второй гол был забит с идеальной подачи, мы так и хотели. Надеюсь, Ливая прорвёт, и он продолжит в том же духе.

Хотите спросить про эмоции? Мне нечего сказать. Вы каждый раз спрашиваете меня не о футболе, а о посторонних вещах. Эмоции — естественный процесс в таком матче. При таком количестве зрителей эмоции будут», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.