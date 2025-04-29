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Деян Станкович: в составе «Спартака» сегодня было 11 львов, бьющихся за мечту

Деян Станкович: в составе «Спартака» сегодня было 11 львов, бьющихся за мечту
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о победе в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Динамо». «Спартак» выиграл со счётом 2:1 и вышел в финал Пути регионов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Игрокам было непросто после предыдущей встречи. Они выступили блестяще, бились — настоящие герои. Для тренера — чудо видеть таких львов, 11 львов, которые бились за мечту», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошлом матче «Спартак» уступил московскому ЦСКА в 26-м туре чемпионата России со счётом 1:2. В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».

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