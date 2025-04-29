Деян Станкович: в составе «Спартака» сегодня было 11 львов, бьющихся за мечту

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о победе в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Динамо». «Спартак» выиграл со счётом 2:1 и вышел в финал Пути регионов.

«Игрокам было непросто после предыдущей встречи. Они выступили блестяще, бились — настоящие герои. Для тренера — чудо видеть таких львов, 11 львов, которые бились за мечту», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошлом матче «Спартак» уступил московскому ЦСКА в 26-м туре чемпионата России со счётом 1:2. В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».