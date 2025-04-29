Бителло: нельзя говорить, что у «Динамо» нет надежд

Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1).

«Я считаю, что мы хорошо выступали. Была довольно равная игра. «Спартаку» повезло больше, потому что они воспользовались двумя моментами. Мы использовали только один — это футбол. Не согласен, что для нас всё закончено. У нас впереди четыре встречи. Нельзя говорить, что у нас нет надежд. Мы должны выиграть все матчи. У нас есть надежда занять высокое место. Мы продолжаем тренироваться и постараемся выиграть все оставшиеся матчи», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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