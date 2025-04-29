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Бителло оценил выступление «Динамо» в нынешнем сезоне

Бителло оценил выступление «Динамо» в нынешнем сезоне
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Полузащитник московского «Динамо» Бителло подвёл промежуточные итоги сезона для бело-голубых после вылета из Фонбет Кубка России на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов. В нём столичная команда уступила «Спартаку» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Мы неплохо провели сезон. В некоторых матчах мы потеряли очки, но боролись до конца. Практически дошли до финала Кубка России. К сожалению, сегодня мы потеряли шансы на Кубок. В чемпионате сейчас мы пятые. Мы не сможем стать чемпионами, но у нас есть шанс занять место как можно выше. Будем готовиться к оставшимся матчам», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В Российской Премьер-Лиге бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице с 47 очками за четыре тура до конца сезона.

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