Бителло оценил выступление «Динамо» в нынешнем сезоне

Полузащитник московского «Динамо» Бителло подвёл промежуточные итоги сезона для бело-голубых после вылета из Фонбет Кубка России на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов. В нём столичная команда уступила «Спартаку» (1:2).

«Мы неплохо провели сезон. В некоторых матчах мы потеряли очки, но боролись до конца. Практически дошли до финала Кубка России. К сожалению, сегодня мы потеряли шансы на Кубок. В чемпионате сейчас мы пятые. Мы не сможем стать чемпионами, но у нас есть шанс занять место как можно выше. Будем готовиться к оставшимся матчам», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В Российской Премьер-Лиге бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице с 47 очками за четыре тура до конца сезона.