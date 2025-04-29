Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бителло: «Динамо» не хватает атакующих игроков — особенно Тюкавина и Артура

Бителло: «Динамо» не хватает атакующих игроков — особенно Тюкавина и Артура
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Бителло считает, что команде не хватает таких атакующих футболистов, как Константин Тюкавин и Артур Гомес.

«Нам не хватает атакующих игроков, особенно Тюкавина и Артура, у которых тяжёлые травмы. Они всегда выходили в старте и помогали. Нам их не хватает, но у нас есть много других хороших футболистов, в том числе атакующих», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода.

Артур Гомес повредил ахиллово сухожилие левой голени в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:1).

Материалы по теме
Бителло: нельзя говорить, что у «Динамо» нет надежд

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android