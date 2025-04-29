Бителло: «Динамо» не хватает атакующих игроков — особенно Тюкавина и Артура

Полузащитник «Динамо» Бителло считает, что команде не хватает таких атакующих футболистов, как Константин Тюкавин и Артур Гомес.

«Нам не хватает атакующих игроков, особенно Тюкавина и Артура, у которых тяжёлые травмы. Они всегда выходили в старте и помогали. Нам их не хватает, но у нас есть много других хороших футболистов, в том числе атакующих», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода.

Артур Гомес повредил ахиллово сухожилие левой голени в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:1).

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