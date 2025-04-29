Кахигао высказался о победе «Спартака» над «Динамо» в Кубке России

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао поделился мнением о победе красно-белых в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Мы должны быть удовлетворены результатом игры. Очень важный матч с важным соперником. Такие встречи всегда складываются непросто», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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