Защитник «Спартака» Денисов объяснил автогол в матче с «Динамо»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал собственный автогол в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые победили столичное «Динамо» (2:1). Денисов отправил мяч в собственные ворота на 20-й минуте игры.

«Самое главное — победа. Считаю, что мы заслуженно выиграли. Автогол? Всё просто: подача со штрафного, чиркнул мяч. Можно было не чиркать, мяч пролетел бы дальше. Но кто знает, что там было? Принял решение сыграть в мяч. Срезалось, что по такой траектории залетел в ворота — у Макси не было шансов выручить. Такое бывает в футболе», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.