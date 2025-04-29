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Защитник «Спартака» Денисов объяснил автогол в матче с «Динамо»

Защитник «Спартака» Денисов объяснил автогол в матче с «Динамо»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал собственный автогол в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые победили столичное «Динамо» (2:1). Денисов отправил мяч в собственные ворота на 20-й минуте игры.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Самое главное — победа. Считаю, что мы заслуженно выиграли. Автогол? Всё просто: подача со штрафного, чиркнул мяч. Можно было не чиркать, мяч пролетел бы дальше. Но кто знает, что там было? Принял решение сыграть в мяч. Срезалось, что по такой траектории залетел в ворота — у Макси не было шансов выручить. Такое бывает в футболе», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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