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Спортдиректор «Спартака» Кахигао отреагировал на дебютный гол Ливая Гарсии

Спортдиректор «Спартака» Кахигао отреагировал на дебютный гол Ливая Гарсии
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о дебютном голе нападающего Ливая Гарсии за клуб, забитом в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. Гарсия забил второй и победный мяч команды на 50-й минуте.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Рад, что Ливай отличился голом. Он мог это сделать и раньше, но ему сильно не везло. Он добавлял команде мощи и силы. Для него очень важно, что он забил. Это поможет ему», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».

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