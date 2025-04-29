Спортдиректор «Спартака» Кахигао отреагировал на дебютный гол Ливая Гарсии

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о дебютном голе нападающего Ливая Гарсии за клуб, забитом в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. Гарсия забил второй и победный мяч команды на 50-й минуте.

«Рад, что Ливай отличился голом. Он мог это сделать и раньше, но ему сильно не везло. Он добавлял команде мощи и силы. Для него очень важно, что он забил. Это поможет ему», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».