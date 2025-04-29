Кахигао ответил, оправдан ли трансфер Гарсии в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о трансфере форварда Ливая Гарсии после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:1), в котором он забил гол.
— Трансфер Гарсии не оправдан на 100%?
— Для того чтобы говорить об оправданности трансфера, нужно не два месяца, а больше времени. Есть пример Угальде. Нападающему непросто адаптироваться, но это их работа. Что касается его рыночной стоимости, то рынок сейчас раздут, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.
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