Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Шотландии запретили участие трансгендеров* в женских футбольных турнирах

В Шотландии запретили участие трансгендеров* в женских футбольных турнирах
Комментарии

Шотландская футбольная ассоциация (SFA) ввела запрет на выступление трансгендеров* в женских соревнованиях. Об этом сообщил BBC.

Решение было принято вслед за постановлением Верховного суда Великобритании о том, что женщина определяется биологическим полом. В связи с этим Шотландская футбольная ассоциация обновила свои регламенты, запрещая лицам, чей пол при рождении был мужским, участвовать в матчах женских команд. Изменение вступит в силу с начала следующего сезона и будет охватывать все соревнования, в которых участвуют игроки старше 13 лет.

Ранее в стране аналогичные запреты были введены в лёгкой атлетике, крикете и регби.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

Материалы по теме
Женская сборная России U16 примет участие в турнире развития УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android