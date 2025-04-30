В Шотландии запретили участие трансгендеров* в женских футбольных турнирах

Шотландская футбольная ассоциация (SFA) ввела запрет на выступление трансгендеров* в женских соревнованиях. Об этом сообщил BBC.

Решение было принято вслед за постановлением Верховного суда Великобритании о том, что женщина определяется биологическим полом. В связи с этим Шотландская футбольная ассоциация обновила свои регламенты, запрещая лицам, чей пол при рождении был мужским, участвовать в матчах женских команд. Изменение вступит в силу с начала следующего сезона и будет охватывать все соревнования, в которых участвуют игроки старше 13 лет.

Ранее в стране аналогичные запреты были введены в лёгкой атлетике, крикете и регби.

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