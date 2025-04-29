Кахигао считает, что Солари принесёт пользу «Спартаку» в дальнейшем

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао оценил первые месяцы аргентинского вингера Пабло Солари в клубе после победы красно-белых над столичным «Динамо» (2:1) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Что касается Солари, когда ты приезжаешь из другой страны и получаешь ограниченное время, ты пытаешься показать что-то за 10 минут. Какие-то его карточки можно назвать необоснованными, какие-то такие и есть. Думаю, он принесёт пользу команде в дальнейшем», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Пабло Солари перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно. В первых 10 матчах за клуб аргентинец забил один мяч и два раза ассистировал партнёрам.