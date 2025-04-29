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Кахигао считает, что Солари принесёт пользу «Спартаку» в дальнейшем

Кахигао считает, что Солари принесёт пользу «Спартаку» в дальнейшем
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао оценил первые месяцы аргентинского вингера Пабло Солари в клубе после победы красно-белых над столичным «Динамо» (2:1) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Что касается Солари, когда ты приезжаешь из другой страны и получаешь ограниченное время, ты пытаешься показать что-то за 10 минут. Какие-то его карточки можно назвать необоснованными, какие-то такие и есть. Думаю, он принесёт пользу команде в дальнейшем», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Пабло Солари перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно. В первых 10 матчах за клуб аргентинец забил один мяч и два раза ассистировал партнёрам.

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