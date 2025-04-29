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«Абсолютно разные моменты». Защитник «Спартака» Денисов — о двух автоголах в 2025 году

«Абсолютно разные моменты». Защитник «Спартака» Денисов — о двух автоголах в 2025 году
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов сравнил два гола в свои ворота. Сегодня, 29 апреля, он отметился автоголом в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов с московским «Динамо» (2:1). Ранее Денисов забил в свои ворота в матче 24-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Абсолютно разные моменты. В эпизоде с Махачкалой я не видел мяч из-за прыжка нашего игрока — мяч вылетел, и я среагировал. Во втором моменте я видел мяч и принял решение сыграть. Убрал бы голову, не сыграл бы — могли бы также забить. Самое обидное — траектория, по которой мяч полетел в ворота», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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