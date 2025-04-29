Кахигао ответил, важно ли ему, чтобы за «Спартак» забивали русские футболисты

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос, важно ли ему, чтобы за красно-белых отмечались забитыми мячами русские футболисты. Сегодня, 29 апреля, «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1 в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Важно, чтобы было больше россиян в составе и русских голов?

— Для меня самым важным является, что мы забиваем эти голы. Кто делает это из футболистов — вторично. Важно, чтобы голы были забиты из разных зон. Чем это будет разнообразнее, тем важнее. Важно, что Маркиньос забивает голы, а то был долгий период без мячей. Голы придают уверенности, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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