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Защитник «Спартака» Денисов высказался о перспективах команды на остаток сезона

Защитник «Спартака» Денисов высказался о перспективах команды на остаток сезона
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о перспективах команды на остаток сезона.

«Мы выходим на матч и играем, а дальше смотрим. Четыре матча у нас есть. Задача простая — выигрывать эти четыре матча. А дальше — как будет», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 29 апреля, «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1 в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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