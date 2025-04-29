Даниил Денисов поздравил Ливая Гарсию с первым голом за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о дебютном голе нападающего Ливая Гарсии за клуб, забитом в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. Гарсия забил второй и победный мяч команды на 50-й минуте.

«Гарсию нужно поздравить с первым голом — долгожданным! Молодец! Очень рад! Его хочется похвалить», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Ростов». Встреча состоится завтра, 30 апреля. Начало игры — в 18:00 мск.