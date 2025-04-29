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Защитник «Спартака» Денисов: знаю, что Кукуян любит поговорить

Защитник «Спартака» Денисов: знаю, что Кукуян любит поговорить
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал манеру судейства арбитра Павла Кукуяна, который обслуживал встречу красно-белых с «Динамо» во втором этапе Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Я знаю, что Кукуян любит поговорить и всегда готов рассказать, почему сделал так или иначе. В какой-то игре, может, обменивались словами», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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