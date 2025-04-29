Защитник «Спартака» Денисов: знаю, что Кукуян любит поговорить
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал манеру судейства арбитра Павла Кукуяна, который обслуживал встречу красно-белых с «Динамо» во втором этапе Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14' 1:1 Денисов – 20' 2:1 Гарсия – 50'
«Я знаю, что Кукуян любит поговорить и всегда готов рассказать, почему сделал так или иначе. В какой-то игре, может, обменивались словами», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 апреля 2025
-
00:54
-
00:49
-
00:45
-
00:35
-
00:24
-
00:21
-
00:18
-
00:11
- 29 апреля 2025
-
23:55
-
23:54
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:35
-
23:35
-
23:33
-
23:32
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:23
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
23:12
-
23:10
-
23:08
-
23:07
-
23:04
-
23:03
-
22:55