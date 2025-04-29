Защитник «Спартака» Денисов: знаю, что Кукуян любит поговорить

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал манеру судейства арбитра Павла Кукуяна, который обслуживал встречу красно-белых с «Динамо» во втором этапе Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.

«Я знаю, что Кукуян любит поговорить и всегда готов рассказать, почему сделал так или иначе. В какой-то игре, может, обменивались словами», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале сетки сыграют «Ростов» и «Локомотив», из которых и определится второй финалист. В финале Пути РПЛ в формате двух матчей встретятся «Зенит» и ЦСКА.