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Спортдиректор «Спартака» Кахигао поделился эмоциями от дерби с ЦСКА

Спортдиректор «Спартака» Кахигао поделился эмоциями от дерби с ЦСКА
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао поделился эмоциями от матча с ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

— Чем для вас запомнился матч «Спартак» — ЦСКА? Почувствовали, что это главное дерби страны?
— Дерби в любых странах — самые горячие матчи. Здесь не исключение. Была замечательная игра, но, к сожалению, нам не удалось добиться нужного результата. Мы создали достаточно, чтобы не уступить.

Я не люблю говорить о работе арбитров, но был очевидный пенальти в эпизоде с Маркиньосом. Никто мне не скажет, что там не было фола. Эти моменты являются важными. Сегодня было очень важно показать характер в новом дерби. Такие качества проявляются, когда тяжело. Сегодня команда их показала, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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