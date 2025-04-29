Спортдиректор «Спартака» Кахигао поделился эмоциями от дерби с ЦСКА

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао поделился эмоциями от матча с ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.
— Чем для вас запомнился матч «Спартак» — ЦСКА? Почувствовали, что это главное дерби страны?
— Дерби в любых странах — самые горячие матчи. Здесь не исключение. Была замечательная игра, но, к сожалению, нам не удалось добиться нужного результата. Мы создали достаточно, чтобы не уступить.
Я не люблю говорить о работе арбитров, но был очевидный пенальти в эпизоде с Маркиньосом. Никто мне не скажет, что там не было фола. Эти моменты являются важными. Сегодня было очень важно показать характер в новом дерби. Такие качества проявляются, когда тяжело. Сегодня команда их показала, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
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