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Защитник «Спартака» Денисов: бывают срывы — это нормально

Защитник «Спартака» Денисов: бывают срывы — это нормально
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, есть ли у команды проблемы с дисциплиной.

— У «Спартака» есть проблемы с дисциплиной?
— Это лишь эмоции и переживания. Чаще в рамках контроля. Конечно, бывают срывы — это нормально. На замене сидеть гораздо более волнующе, чем играть на поле, — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 29 апреля, «Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Ростов». Встреча состоится в среду, 30 апреля. Начало игры — в 18:00 мск.

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