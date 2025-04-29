Кахигао ушёл от ответа на вопрос, продолжит ли Станкович работу в «Спартаке»
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ушёл от ответа на вопрос, продолжит ли главный тренер команды Деян Станкович работу в московском клубе. Сегодня, 29 апреля, «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1 в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14' 1:1 Денисов – 20' 2:1 Гарсия – 50'
— Есть уверенность, что Станкович останется на новый сезон?
— Сегодня не самый подходящий день, чтобы говорить о контракте тренера или футболистов. Когда будут какие-то новости, мы сообщим. Станкович провёл хорошую работу с момента, как начал работу в «Спартаке». Я доволен работой тренерского штаба и лично его работой, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
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