Кахигао ушёл от ответа на вопрос, продолжит ли Станкович работу в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ушёл от ответа на вопрос, продолжит ли главный тренер команды Деян Станкович работу в московском клубе. Сегодня, 29 апреля, «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1 в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Есть уверенность, что Станкович останется на новый сезон?

— Сегодня не самый подходящий день, чтобы говорить о контракте тренера или футболистов. Когда будут какие-то новости, мы сообщим. Станкович провёл хорошую работу с момента, как начал работу в «Спартаке». Я доволен работой тренерского штаба и лично его работой, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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