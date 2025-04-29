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«ПСЖ» в гостях обыграл «Арсенал» в матче полуфинала Лиги чемпионов благодаря голу Дембеле

Завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил словенец Славко Винчич. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу парижского клуба.

На четвёртой минуте счёт в игре открыл нападающий парижского клуба Усман Дембеле. На 47-й минуте полузащитник хозяев Микель Мерино восстановил равновесие, но гол был отменён после просмотра VAR.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» со счётом 5:1 по итогам двух матчей. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» со счётом 5:4 по результатам двух встреч.

Ответная игра состоится 7 мая.

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