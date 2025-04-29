Результаты матчей Лиги чемпионов 29 апреля

29 апреля состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат встречи Лиги чемпионов 29 апреля:

«Арсенал» — «ПСЖ» — 0:1.

Ответная игра между этими командами состоится 7 мая в Париже.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» со счётом 5:1 по итогам двух матчей. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» со счётом 5:4 по результатам двух встреч.

Во втором полуфинале соревнования «Барселона» сыграет с «Интером». Матч между этими командами состоится в среду, 30 апреля.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: