Генрих Мхитарян высказался об отношении к главному тренеру «Интера» Симоне Индзаги

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Симоне Индзаги в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной».

«У меня с ним очень хорошие отношения. Понимаю, когда с ним нужно быть серьёзным, а когда можно пошутить. Знаю границы дозволенного. Он очень умён и очень дружелюбен, демонстрирует это на поле и за его пределами. Это бросается в глаза. Я очень рад встрече с ним на этом этапе моей карьеры, ведь перейти в «Интер» в 33 года, а сейчас мне 36, было нелегко, поскольку в таком возрасте результаты снижаются. Я благодарен ему за то, что я всё ещё могу играть, всё ещё могу показывать своё умение самому себе и всему миру», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт УЕФА.

«Барселона» примет на своём поле «Интер» в первом полуфинале ЛЧ-2024/2025. Игра пройдёт в среду, 30 апреля. Ответный матч запланирован на вторник, 6 мая. Победитель противостояния сыграет в финале Лиги чемпионов с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ» (первый матч — 0:1).