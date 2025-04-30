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Генрих Мхитарян высказался об отношении к главному тренеру «Интера» Симоне Индзаги

Генрих Мхитарян высказался об отношении к главному тренеру «Интера» Симоне Индзаги
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Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Симоне Индзаги в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня с ним очень хорошие отношения. Понимаю, когда с ним нужно быть серьёзным, а когда можно пошутить. Знаю границы дозволенного. Он очень умён и очень дружелюбен, демонстрирует это на поле и за его пределами. Это бросается в глаза. Я очень рад встрече с ним на этом этапе моей карьеры, ведь перейти в «Интер» в 33 года, а сейчас мне 36, было нелегко, поскольку в таком возрасте результаты снижаются. Я благодарен ему за то, что я всё ещё могу играть, всё ещё могу показывать своё умение самому себе и всему миру», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт УЕФА.

«Барселона» примет на своём поле «Интер» в первом полуфинале ЛЧ-2024/2025. Игра пройдёт в среду, 30 апреля. Ответный матч запланирован на вторник, 6 мая. Победитель противостояния сыграет в финале Лиги чемпионов с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ» (первый матч — 0:1).

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