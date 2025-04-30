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«Реал» сделал заявление о новой травме Давида Алабы

«Реал» сделал заявление о новой травме Давида Алабы
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Мадридский «Реал» на официальном сайте проинформировал о состоянии здоровья защитника Давида Алабы.

«После обследования Давида Алабы медицинской службой «Реала» у него был диагностирован разрыв внутреннего мениска левого колена», — сказано в заявлении «сливочных».

Напомним, с начала по середину февраля австрийский футболист восстанавливался после разрыва отводящей мышцы. С декабря 2023 года по январь 2025 года Алаба проходил реабилитацию после разрыва крестообразной связки.

В нынешнем сезоне Алаба принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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