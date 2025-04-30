«ПСЖ» впервые в истории обыграл «Арсенал»

Победа в матче с «Арсеналом» (1:0) в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 стала первой для «ПСЖ» над «канонирами» в истории.

Ранее в Лиге чемпионов эти команды встречались трижды. Два раза — на групповом этапе соревнования сезона-2016/2017. Обе этих игры закончились вничью. Минувшей осенью «Арсенал» победил «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0).

Помимо этого, данные клубы играли в полуфинале Кубка обладателей кубков. Первая встреча между ними закончилась вничью (1:1), во второй победу одержали «канониры» (1:0).

Ответный матч между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 7 мая. Игра пройдёт в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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