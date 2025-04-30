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Мхитарян: в Англии, Италии, Германии, Украине — где бы я ни играл, я представлял Армению

Мхитарян: в Англии, Италии, Германии, Украине — где бы я ни играл, я представлял Армению
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Экс-полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, выступающий в составе итальянского «Интера», высказался о разнице в эмоциях при выступлении за клуб и национальную команду.

«С самого детства моим счастьем был футбол, игра с мячом была для меня всем. С моего лица не сходила улыбка, я всегда был счастлив. И даже сейчас я самый счастливый человек, потому что занимаюсь тем, что любил делать в детстве и люблю делать сейчас.

Я не выступаю за сборную уже четыре года, но когда я играл, у меня всегда были драйв, страсть и желание побеждать, потому что для такой страны, как Армения, победа — это всё. В клубе всё по-другому, потому что там много иностранных игроков, и каждый старается представлять свою страну. Я был одним из них, делал то же самое, и я счастлив, что был представителем Армении в Англии, Италии, Германии, Украине, везде, где я выступал», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт УЕФА.

Генрих Мхитарян защищает цвета «Интера» с лета 2022 года. Ранее он выступал за такие клубы, как итальянская «Рома», английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», немецкая «Боруссия» Дортмунд, украинские «Шахтёр» и «Металлург». Родным клубом Мхитаряна является армянский «Пюник». Кроме того, четыре месяца (с марта по июль) 2003 года полузащитник провёл в молодёжной команде бразильского «Сан-Паулу» на правах аренды.

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