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Роналду в двух словах рассказал о своём настрое перед полуфиналом азиатской ЛЧ

Роналду в двух словах рассказал о своём настрое перед полуфиналом азиатской ЛЧ
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Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовал запись в преддверии полуфинального матча азиатской Лиги чемпионов с «Кавасаки Фронтале», который состоится сегодня, 30 апреля.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/2 финала
30 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Не начался
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Полный фокус», — написал Роналду, сопроводив сообщение своей фотографией с тренировки.

В нынешнем сезоне 40-летний форвард принял участие в 37 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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