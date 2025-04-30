Роналду в двух словах рассказал о своём настрое перед полуфиналом азиатской ЛЧ

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовал запись в преддверии полуфинального матча азиатской Лиги чемпионов с «Кавасаки Фронтале», который состоится сегодня, 30 апреля.

«Полный фокус», — написал Роналду, сопроводив сообщение своей фотографией с тренировки.

В нынешнем сезоне 40-летний форвард принял участие в 37 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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