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«Предсказуемый и наивный». Казанский — об «Арсенале» в матче ЛЧ с «ПСЖ»

«Предсказуемый и наивный». Казанский — об «Арсенале» в матче ЛЧ с «ПСЖ»
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Российский комментатор Денис Казанский высказался об итогах матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Арсенал» и «ПСЖ» (0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    

«Арсенал» грустный. Предсказуемый и наивный. Так и не понял, почему долго Нванери смотрел футбол, а не играл в него. Но это детали…

Таким его сделал Париж. Просто феноменальное впечатление от игры Луиса Энрике. Нет же таких людей, которые могут петь тенора, баритона и баса. А команда, которая абсолютно разными голосами быть может, — существует. «ПСЖ». Восторг», — написал Казанский в телеграм-канале.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 7 мая в Париже. Начало игры — в 22:00 мск.

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