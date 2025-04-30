«Предсказуемый и наивный». Казанский — об «Арсенале» в матче ЛЧ с «ПСЖ»

Российский комментатор Денис Казанский высказался об итогах матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Арсенал» и «ПСЖ» (0:1).

«Арсенал» грустный. Предсказуемый и наивный. Так и не понял, почему долго Нванери смотрел футбол, а не играл в него. Но это детали…

Таким его сделал Париж. Просто феноменальное впечатление от игры Луиса Энрике. Нет же таких людей, которые могут петь тенора, баритона и баса. А команда, которая абсолютно разными голосами быть может, — существует. «ПСЖ». Восторг», — написал Казанский в телеграм-канале.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 7 мая в Париже. Начало игры — в 22:00 мск.