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Назначение Анчелотти в сборную Бразилии находится под угрозой — Relevo

Назначение Анчелотти в сборную Бразилии находится под угрозой — Relevo
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В мадридском «Реале» недовольны тем, что главный тренер команды Карло Анчелотти прилетел из Лондона в сопровождении представителя Бразильской конфедерации футбола (CBF). Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в CBF рассчитывали, что итальянский специалист возглавит бразильскую национальную команду до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня. Однако «Королевский клуб» не хочет, чтобы Анчелотти покинул команду до старта этого турнира. В свою очередь, CBF необходимо, чтобы 65-летний тренер приступил к работе как можно быстрее, поскольку в начале июня сборной Бразилии предстоит играть в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Подчёркивается, что Анчелотти достиг соглашения с CBF до того, как провёл переговоры с «Реалом» о своём будущем. В результате ситуация с назначением тренера в сборную Бразилии резко осложнилась.

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