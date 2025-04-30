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«Мы могли бы забить больше». Полузащитник «ПСЖ» Витинья — о победе над «Арсеналом»

«Мы могли бы забить больше». Полузащитник «ПСЖ» Витинья — о победе над «Арсеналом»
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Полузащитник «ПСЖ» Витинья подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Встреча закончилась победой французов со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    

«Это был отличный вечер, в основном для нашей команды. Это было очень хорошее выступление для команды. Мы владели мячом большую часть матча. В этой игре нам пришлось адаптироваться к различным обстоятельствам, и мы это сделали. Мы хорошо защищались и хорошо атаковали.
О 26 передачах до гола: Это показывает нашу динамику и сильный коллектив. Это еще не конец, и мы должны провести сильный матч в Париже. Он [Доннарумма] провел отличный матч, но ключевым моментом была команда. Мы могли бы забить больше, но мы рады победе со счетом 1:0 и сделаем все, что в наших силах, чтобы выйти в финал», — приводит слова Витиньи ВВС со ссылкой на Amazon Prime.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 7 мая в Париже. Начало игры — в 22:00 мск.

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