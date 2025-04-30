Маркиньос кричал на Касереса, Личка смеялся со Станковичем. Яркие фото победы «Спартака»

29 апреля в Москве на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене» завершился матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Динамо». Победу в матче со счётом 2:1 праздновали игроки «Спартака».

На 14-й минуте бразильский вингер красно-белых Маркиньос открыл счёт ударом из-за пределов штрафной. На 20-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов отправил мяч в собственные ворота. На 50-й минуте форвард красно-белых Ливай Гарсия вывел свою команду вперёд. Этот гол стал для него первым после переезда в Россию в зимнее трансферное окно.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.