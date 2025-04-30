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Арсенал — ПСЖ — 0:1, видеообзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, статистика, 29 апреля 2025

Передача Кварацхелии на гол Дембеле — в видеообзоре победы «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Арсеналом»
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Французский «Пари Сен-Жермен» с минимальным счётом победил лондонский «Арсенал» в первом матче полуфинала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в столице Англии Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    

В составе парижан единственный и победный мяч на четвёртой минуте встречи забил французский нападающий Усман Дембеле. Голевая передача на счету грузинского вингера Хвичи Кварацхелии. Также свой мяч забили и «канониры», однако точный удар головой испанского хавбека Микеля Мерино не был засчитан из-за офсайда.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, ответная игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в столице Франции Париже 7 мая.

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