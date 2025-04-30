Передача Кварацхелии на гол Дембеле — в видеообзоре победы «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Арсеналом»

Французский «Пари Сен-Жермен» с минимальным счётом победил лондонский «Арсенал» в первом матче полуфинала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в столице Англии Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

В составе парижан единственный и победный мяч на четвёртой минуте встречи забил французский нападающий Усман Дембеле. Голевая передача на счету грузинского вингера Хвичи Кварацхелии. Также свой мяч забили и «канониры», однако точный удар головой испанского хавбека Микеля Мерино не был засчитан из-за офсайда.

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Напомним, ответная игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в столице Франции Париже 7 мая.

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