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Артета прокомментировал поражение «Арсенала» в первом матче полуфинала ЛЧ с «ПСЖ»

Артета прокомментировал поражение «Арсенала» в первом матче полуфинала ЛЧ с «ПСЖ»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался поражении своей команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «ПСЖ». Домашняя для «канониров» игра завершилась со счётом 0:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    

«Мы заслуживали большего. Это только первая половина. Я уже говорил это после матча против «Реала». Нам нужно поехать в Париж и победить. Мы пересмотрим игру и постараемся улучшить игру в нескольких аспектах. Да, здесь в противостоянии всё ещё 50 на 50. Если вы хотите попасть в финал Лиги чемпионов, вам нужно сделать что-то особенное… Тогда нам нужно будет сделать что-то особенное в Париже», — приводит слова Артеты RMC Sport.

Ответная встреча состоится в Париже 7 мая.

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