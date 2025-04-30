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Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» в первом матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» в первом матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о победе в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с лондонским «Арсеналом». Выездная для парижан игра завершилась со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    

«Эмоции в таких матчах находятся на высоком уровне, и поэтому сложно проводить анализ. Прекрасная атмосфера, но мы показали, какой командой являемся. Мы проявили командный дух. Это настоящее удовольствие иметь его в «ПСЖ».

Мы пытались играть в своём стиле и забили гол в начале матча, который был важен для уверенности в себе. Иногда нам приходилось тяжело, но мы могли забить и второй гол», — приводит слова Энрике BBC.

Напомним, ответный матч между командами состоится в столице Франции 7 мая.

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