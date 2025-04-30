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Тренер «ПСЖ» Энрике не исключил, что Дембеле не сыграет в ответной игре с «Арсеналом» в ЛЧ

Тренер «ПСЖ» Энрике не исключил, что Дембеле не сыграет в ответной игре с «Арсеналом» в ЛЧ
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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о повреждении крайнего нападающего своей команды Усмана Дембеле, из-за которого футболист не смог до конца доиграть встречу в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (1:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    

«Я ничего не знаю пока. Медицинские тесты пройдут завтра. Это ничего серьёзного, довольно лёгкая травма, но есть сомнения по поводу участия в ответном матче. Травма похожа на повреждение подколенного сухожилия», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Всего в текущем сезоне в активе Усмана Дембеле 33 гола и 12 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.

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