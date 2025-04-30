Тренер «ПСЖ» Энрике не исключил, что Дембеле не сыграет в ответной игре с «Арсеналом» в ЛЧ
Поделиться
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о повреждении крайнего нападающего своей команды Усмана Дембеле, из-за которого футболист не смог до конца доиграть встречу в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (1:0).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'
«Я ничего не знаю пока. Медицинские тесты пройдут завтра. Это ничего серьёзного, довольно лёгкая травма, но есть сомнения по поводу участия в ответном матче. Травма похожа на повреждение подколенного сухожилия», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Всего в текущем сезоне в активе Усмана Дембеле 33 гола и 12 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.
Самые опасные травмы в футболе:
Комментарии
- 30 апреля 2025
-
02:39
-
02:27
-
02:09
-
01:48
-
01:33
-
01:16
-
00:54
-
00:49
-
00:45
-
00:35
-
00:24
-
00:21
-
00:18
-
00:11
- 29 апреля 2025
-
23:55
-
23:54
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:35
-
23:35
-
23:33
-
23:32
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:23
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
23:12