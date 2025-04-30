«ПСЖ» установил достижение французских клубов в Лиге чемпионов XXI века
Поделиться
Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде со счётом 1:0 переиграл лондонский «Арсенал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Таким образом, подопечные Луиса Энрике установили достижение среди французских клубов в XXI веке. Об этом сообщает статистический портал Opta Jean.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'
По информации источника, «ПСЖ» стал первым французским клубом за последние 34 года, одержавшим победу на выезде в полуфинале Лиги чемпионов. В крайний раз подобное происходило в матче «Марселя» с московским «Спартаком» в 1991 году (3:1).
Отметим, ответная игра между парижанами и «канонирами» пройдёт 7 мая.
Материалы по теме
Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова:
Комментарии
- 30 апреля 2025
-
02:39
-
02:27
-
02:09
-
01:48
-
01:33
-
01:16
-
00:54
-
00:49
-
00:45
-
00:35
-
00:24
-
00:21
-
00:18
-
00:11
- 29 апреля 2025
-
23:55
-
23:54
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:35
-
23:35
-
23:33
-
23:32
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:23
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
23:12