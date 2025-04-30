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ПСЖ повторил достижение французских клубов в ЛЧ времён победы Марселя над Спартаком в 1991 году

«ПСЖ» установил достижение французских клубов в Лиге чемпионов XXI века
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Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде со счётом 1:0 переиграл лондонский «Арсенал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Таким образом, подопечные Луиса Энрике установили достижение среди французских клубов в XXI веке. Об этом сообщает статистический портал Opta Jean.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    

По информации источника, «ПСЖ» стал первым французским клубом за последние 34 года, одержавшим победу на выезде в полуфинале Лиги чемпионов. В крайний раз подобное происходило в матче «Марселя» с московским «Спартаком» в 1991 году (3:1).

Отметим, ответная игра между парижанами и «канонирами» пройдёт 7 мая.

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