«ПСЖ» установил достижение французских клубов в Лиге чемпионов XXI века

Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде со счётом 1:0 переиграл лондонский «Арсенал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Таким образом, подопечные Луиса Энрике установили достижение среди французских клубов в XXI веке. Об этом сообщает статистический портал Opta Jean.

По информации источника, «ПСЖ» стал первым французским клубом за последние 34 года, одержавшим победу на выезде в полуфинале Лиги чемпионов. В крайний раз подобное происходило в матче «Марселя» с московским «Спартаком» в 1991 году (3:1).

Отметим, ответная игра между парижанами и «канонирами» пройдёт 7 мая.

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