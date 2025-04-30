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В матче ЛЧ «Арсенал» — «ПСЖ» было установлено уникальное статистическое достижение

В матче ЛЧ «Арсенал» — «ПСЖ» было установлено уникальное статистическое достижение
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Французский «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» со счётом 1:0 в первом матче полуфинала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Единственный мяч на 4-й минуте встречи забил французский вингер парижан Усман Дембеле.

Как сообщает Opta Sport, перед голом, который забил Дембеле, было сделано 26 передач, что является как наибольшим показателем для французской команды, так и наибольшим показателем для пропущенного мяча «Арсеналом» в Лиге чемпионов УЕФА за всю историю со времён сбора подробной статистики с сезона-2003/2004.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, ответный матч между командами пройдёт в Париже. Встреча запланирована на 7 мая.

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