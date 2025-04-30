Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии, получив предложение от саудовцев — Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти во время встречи в Лондоне в сопровождении представителя Бразильской конфедерации футбола (CBF) отказался подписать соглашение и принять предложение возглавить пентакампеонов. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, итальянский специалист связался с президентом CBF Эдналдо Родригесом, чтобы выразить свою благодарность за проявленный интерес. Теперь тренер рассматривает значимое предложение от неназванного клуба Саудовской Аравии.

Отмечается, что Анчелотти будет руководить «сливочными» на клубном чемпионате мира и только после этого турнира сможет покинуть «Реал» и возглавить другую команду.

Также уточняется, что Карло Анчелотти запросил у «Реала» € 4 млн в качестве компенсации, однако клуб отклонил это предложение и считает, что итальянский специалист откажется от годового контракта с «Королевским клубом».

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