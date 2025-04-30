Энрике ответил на вопрос о предстоящем ответном матче «ПСЖ» с «Арсеналом» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящей встрече в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с лондонским «Арсеналом», который пройдёт в Париже на «Парк де Пренс».

«Второй матч будет очень сложным. Мы должны думать о том, как контролировать игру. Нам нужно играть дома с поддержкой болельщиков, и мы будем готовы. Результат даёт нам небольшое преимущество. Нам предстоит мучиться, мы это знаем. Я думаю, что мы можем выйти в финал, но впереди еще одна игра», — приводит слова Энрике BBC.

Напомним, первая игра между командами завершилась минимальной победой парижан в гостях со счётом 1:0.

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