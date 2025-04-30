Генич двумя словами отреагировал на автогол Денисова в дерби «Спартака» с «Динамо»
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич двумя словами высказался об автоголе в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые победили столичное «Динамо» (2:1). На 20-й минуте встречи защитник московского «Спартака» Даниил Денисов отправил мяч в собственные ворота.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14' 1:1 Денисов – 20' 2:1 Гарсия – 50'
«Бедный Денисов…» — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив эмодзи человека, пожимающего плечами.
Таким образом, «Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Во втором полуфинале встретятся команды «Ростов» и «Локомотив», которые определят второго участника финала. Между тем, в финале Пути РПЛ в формате двух матчей сойдутся «Зенит» и ЦСКА.
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