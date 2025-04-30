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«Не стоит он 20 млн». Ловчев отреагировал на первый гол Ливая Гарсии за «Спартак»

«Не стоит он 20 млн». Ловчев отреагировал на первый гол Ливая Гарсии за «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев высказался о дебютном голе нападающего Ливая Гарсии за красно-белых — он забил мяч в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. Гарсия забил второй и победный гол команды на 50-й минуте.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Любой игрок, который приезжает в другую страну, должен сперва обжиться. Вы думаете, если завтра Лионеля Месси или Криштиану Роналду запустить в «Спартак», то они сразу начнут играть так, как мы привыкли? Нужно положиться на то, нужен ли был Гарсия Деяну Станковичу или нет. За него были заплачены большие деньги. Но он не стоит 20 млн, может, (стоит) 1 млн», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Ливай перешёл в стан красно-белых зимой 2025 года из греческого АЕКа за € 18,7 млн. В нынешнем сезоне Гарсия провёл за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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