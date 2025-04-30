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Зеедорф назвал единственный клуб из России, который им интересовался

Зеедорф назвал единственный клуб из России, который им интересовался
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Экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф рассказал, какой российский клуб проявлял к нему интерес во времена игровой карьеры.

— К вам когда-либо проявляли интерес российские клубы?
— Не особо. Только «Анжи», когда там играл Это’О, но тогда не было никакой конкретики, — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В махачкалинском «Анжи» в начале 2010-х годов выступали такие звёзды мирового футбола, как Роберто Карлос и Самуэль Это'О, главным тренером команды был Гус Хиддинк, ранее возглавлявший сборную России.

Полное интервью с Кларенсом Зеедорфом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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