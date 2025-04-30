Микель Артета объяснил поражение «Арсенала» в домашней игре полуфинала ЛЧ с «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о ключевых эпизодах в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «ПСЖ», где «канониры» потерпели домашнее поражение со счётом 0:1.

«Мы действительно вложили много сил в эту игру. В начале матча, в течение первых 10-15 минут, нам было сложно найти наш ритм и достичь необходимого контроля. Мы не справлялись с отбором мяча в ключевых ситуациях, и это создало некоторые трудности для нашей команды. Тем не менее, особых моментов не произошло, кроме гола в одном конкретном эпизоде. Именно такова планка соревнования. После этого момента, на мой взгляд, мы начали играть всё более уверенно. Разочаровывает лишь то, что не удалось оформить ничью.

Сегодня я стал свидетелем игры двух сильных коллективов. Все решали детали: наши соперники проявили большую эффективность в атаке, и стоит отметить отличную игру их вратаря [Доннарумма]», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, ответный матч пройдёт в столице Франции Париже 7 мая.

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