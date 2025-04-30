«Карпин оставил хорошее наследство». Григорян — о шансах «Локомотива» и «Ростова» в Кубке

Бывший главный тренер «Кубани», «Тамбова» и «Анжи» Александр Григорян высказал мнение о предстоящем матче второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и «Ростовом», который пройдёт 30 апреля.

«На текущий момент силы команд равны. «Локомотив» забуксовал, но это очевидно, потому что в команде играют молодые футболисты, которые не смогли выдержать такой ритм. А Валерий Карпин оставил хорошее наследство в «Ростове». Команда прекрасно прессингует, может навязать силовую борьбу», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победитель матча «Локомотив» — «Ростов» в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России встретится с московским «Спартаком». 26 апреля красно-зелёные и жёлто-синие сыграли вничью со счётом 1:1 в матче чемпионата России, который прошёл в Ростове-на-Дону.

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