Густаво Мантуан: счастье от победы «Зенита» над «Краснодаром» ощущалось дольше обычного

Полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался об ощущениях от крупной домашней победы над прямым конкурентом в борьбе за чемпионство «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ, который прошёл 13 апреля.

— Встреча с «Краснодаром» получилась яркой и эмоциональной. Вспоминаете её до сих пор?

— Нет, внутри уже всё успокоилось, но счастье от победы действительно ощущалось дольше обычного. Счастье от счета на табло, от той командной игры, которую мы показали. Очень важный для нас успех — ​и полностью заслуженный. При этом все понимали, что надо поскорее оставить мысли о нем и переключиться на грядущие матчи, также имеющие для нас огромное значение, — приводит слова Густаво Мантуана официальный сайт «Зенита».

Благодаря волевой домашней победе над «быками» с крупным счётом «Зенит» сократил на тот момент отставание в турнирной таблице до двух очков и обеспечил себе преимущество по личным встречам в случае равенства по очкам (0:2, 4:1). По итогам 26 сыгранных туров «Краснодар» лидирует с 58 очками, сине-бело-голубые отстают на четыре очка за четыре тура до финиша.

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