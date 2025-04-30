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Густаво Мантуан: счастье от победы «Зенита» над «Краснодаром» ощущалось дольше обычного

Густаво Мантуан: счастье от победы «Зенита» над «Краснодаром» ощущалось дольше обычного
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Полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался об ощущениях от крупной домашней победы над прямым конкурентом в борьбе за чемпионство «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ, который прошёл 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

— Встреча с «Краснодаром» получилась яркой и эмоциональной. Вспоминаете её до сих пор?
— Нет, внутри уже всё успокоилось, но счастье от победы действительно ощущалось дольше обычного. Счастье от счета на табло, от той командной игры, которую мы показали. Очень важный для нас успех — ​и полностью заслуженный. При этом все понимали, что надо поскорее оставить мысли о нем и переключиться на грядущие матчи, также имеющие для нас огромное значение, — приводит слова Густаво Мантуана официальный сайт «Зенита».

Благодаря волевой домашней победе над «быками» с крупным счётом «Зенит» сократил на тот момент отставание в турнирной таблице до двух очков и обеспечил себе преимущество по личным встречам в случае равенства по очкам (0:2, 4:1). По итогам 26 сыгранных туров «Краснодар» лидирует с 58 очками, сине-бело-голубые отстают на четыре очка за четыре тура до финиша.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

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