Густаво Мантуан высказался о своей игре на позиции правого защитника в «Зените»

Бразильский полузащитник и фланговый защитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос о смене позиции на поле в текущем сезоне.

— В команду вы пришли атакующим полузащитником, переквалифицировались в правого защитника, и со стороны кажется, что по-настоящему раскрылись именно на этой позиции. Вам самому нравится на ней играть?

— Конечно! Во-первых, потому, что у меня неплохо это получается, а во‑вторых, потому, что я чувствую, что приношу пользу команде. Для меня это очень важно, поэтому я стараюсь постоянно прогрессировать, чтобы быть полезным в любой роли, какую для меня определит главный тренер, — приводит слова Густаво Мантуана официальный сайт «Зенита».

23-летний бразильский атакующий полузащитник Густаво Мантуан, пришедший в «Зенит» в июле 2023 года на позицию правого вингера, в текущем сезоне преимущественно задействуется главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком в роли правого защитника. В 32 матчах сезона за клуб во всех турнирах футболист забил четыре гола и выполнил шесть результативных передач.

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