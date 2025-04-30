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Руслан Литвинов рассказал о своём отношении к похвале главного тренера «Спартака» Деяна Станковича

Руслан Литвинов рассказал о своём отношении к похвале Деяна Станковича
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Опорный полузащитник и центральный защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, как воспринял похвалу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— После одного из матчей на старте сезона Деян Станкович сказал: «Игра Литвинова была феноменальной, это золотой футболист, настоящий лев». Приятно было услышать подобное от такого заслуженного мастера?
— Конечно. В первую очередь такие слова значат, что тренер тебе доверяет. И хочется это доверие оправдывать. Вообще, всем очень нравится подход Станковича, он старается найти общий язык с каждым из нас. Сразу ощущается его бэкграунд футболиста, — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

23-летний воспитанник московского «Спартака» Руслан Литвинов в текущем сезоне провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. 46-летний экс-полузащитник «Лацио» и «Интера» Деян Станкович возглавил красно-белых в июне 2024 года.

Видео: Руслан Литвинов покинул стадион «Спартака» на костылях

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